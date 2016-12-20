Комитет по этике ФИФА рекомендовал дисквалифицировать бывшего члена исполкома организации

Бывший член исполкома ФИФА Амос Адаму может быть снова дисквалифицирован. Как сообщает официальный сайт ФИФА, комитет по этике после проведенного расследования рекомендовал 62-летнего нигерийца отстранить от футбольной деятельности на два года и оштрафовать на 20 тысяч швейцарских франков. Комитет по этике нашел признаки конфликта интересов и злоупотребления полномочиями со стороны Адаму, который какое-то время входил в исполком Конфедерации африканского футбола и даже фигурировал в числе кандидатов на пост главы организации.

В 2010 году его за нарушение кодекса этики уже дисквалифицировали на три года.