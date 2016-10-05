Комитет по этике ФИФА проводит очередное расследование в отношении Инфантино

Комитет по этике ФИФА проводит новое расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино, сообщает Josimar. Расследуется выданный УЕФА кредит Футбольному союзу Словении в 2015 году. На тот момент словенскую федерацию возглавлял Александер Чеферин, ныне являющийся президентом УЕФА.

Сумма кредита составила 4 миллиона евро, 3,6 миллиона из которых пошли на приобретение акций одной из букмекерских компаний, что не было утверждено финансовым комитетом УЕФА.

Выдачу кредита одобрили бывший глава УЕФА Мишель Платини, тогдашний генсек союза Инфантино, вице-президент Марио Лефкаритис, финансовый директор Йозеф Коллер и тогдашний заместитель генсека Теодор Теодоридис. В августе комитет по этике ФИФА снял обвинения с Инфантино по делу о возможной растрате чиновником средств организации в личных целях, в том числе во время апрельских поездок в Москву и Доху.