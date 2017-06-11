Команду Митрюшкина возглавит новый специалист

Главный тренер "Лугано" Паоло Трамеццани станет наставником "Сьона", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. В минувшем сезоне итальянский специалист привел "Лугано" к третьему месту в чемпионате Швейцарии.

"Сьон" под руководством Себастьена Фурнье занял четвертое место в суперлиге. Напомним, что за эту команду выступает российский вратарь Антон Митрюшкин.