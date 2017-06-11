12:09 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Команду Митрюшкина возглавит новый специалист

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Главный тренер "Лугано" Паоло Трамеццани станет наставником "Сьона", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. В минувшем сезоне итальянский специалист привел "Лугано" к третьему месту в чемпионате Швейцарии.

"Сьон" под руководством Себастьена Фурнье занял четвертое место в суперлиге. Напомним, что за эту команду выступает российский вратарь Антон Митрюшкин.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

СЭ, что ты с нами делаешь?!) Хорош уже со своими "НОВОСТЯМИ" мирового футбола. Агент Митрюхи что ли бабло подкидывает, чтобы о нём писали? 4 место в чемпионате Швейцарии. Гип-гип, ура!

12:14