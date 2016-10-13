Команда Роналдинью победила команду Марадоны, Кавенаги забил победный гол

Команда Роналдинью взяла верх над командой Диего Марадоны в благотворительном "Матче мира". Поединок состоялся на Олимпийском стадионе Рима, автором его идеи стал Папа римский Франциск. Средства от него пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Италии 24 августа.

Отметим, что победный мяч провел бывший нападающий "Спартака" Фернандо Кавенаги.

Рим (Италия)

Благотворительный "Матч мира"

Команда Роналдинью - Команда Марадоны - 4:3

Голы: Ди Натале, 1 (0:1). Кануте, 5 (1:1). Тотти, 22 (1:2). Кркич, 34 (2:2). Креспо, 67 (3:2). Бурдиссо, 68 (3:3). Кавенаги, 78 (4:3).