Команда, разбившаяся в самолете, всего 5 дней назад праздновала выход в финал

Бразильский журналист Андрес Фелипе Аркос опубликовал видео из раздевалки команды "Шапекоэнсе" недельной давности. Бразильцы радовались исходу ответного матча полуфинала Южноамериканского кубка против "Сан-Лоренсо" (0:0) и выходу в финал. Сегодня самолет с командой потерпел крушение, в результате которого погибли почти все пассажиры. "Шапекоэнсе" летел на финальный матч турнира против "Атлетико Насьональ".

Así celebranban los jugadores y el equipo de Chapecoense hace unos días su clasificación a la final: pic.twitter.com/moOC7ZZweO – Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) 29 ноября 2016 г.