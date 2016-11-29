09:31 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Команда, разбившаяся в самолете, всего 5 дней назад праздновала выход в финал

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Бразильский журналист Андрес Фелипе Аркос опубликовал видео из раздевалки команды "Шапекоэнсе" недельной давности. Бразильцы радовались исходу ответного матча полуфинала Южноамериканского кубка против "Сан-Лоренсо" (0:0) и выходу в финал. Сегодня самолет с командой потерпел крушение, в результате которого погибли почти все пассажиры. "Шапекоэнсе" летел на финальный матч турнира против "Атлетико Насьональ".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maxcds

такие счастливые...

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