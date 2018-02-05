23:40 5 февраля | Футбол — "Пас из-за границы"

Команда мечты Сеска Фабрегаса. Месси и Анри - в составе


Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас в интервью Soccer AM представил символическую сборную, составленную из пяти игроков, с которыми он играл в разные годы. В команду вошли пять человек.

В качестве вратаря хавбек "синих" выбрал бывшего партнера по сборной Испании Икера Касильяса, единственным защитником назначил Жерара Пике ("Барселона"). На фланги атаки он отрядил Лионеля Месси ("Барселона") и Эдена Азара ("Челси"). Чистым нападающим Фабегас выбрал Тьерри Анри ("Арсенал").

Запасным форвардом полузащитник выбрал бывшего партнера по "Челси" Диегу Косту. Тренером этой команды он назначил себя.

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