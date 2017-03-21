Команда из Зимбабве прибыла на матч Африканской лиги чемпионов на военных вертолетах

Зимбабвийская команда "КАПС Юнайтед" прибегла к неожиданному предматчевому ходу. На игру 1/16 финала Африканской лиги чемпионов ее футболисты прибыли на двух военных вертолетах, приземлившихся непосредственно на поле стадиона, сообщает Yahoo Sports.

Не исключено, что теперь это войдет в традицию. Ведь итог встречи 0:0 с клубом из ДР Конго "ТП Мазембе" полностью устроил хозяев, завершивших первый матч в Лумумбаши со счетом 1:1. Таким образом, представитель Зимбабве прошел в групповой этап турнира, выбив одного из фаворитов.

"ТП Мазембе" – пятикратный победитель главного клубного соревнования Африки. В последний раз он выиграл его в 2015 году.