Зимбабвийская команда "КАПС Юнайтед" прибегла к неожиданному предматчевому ходу. На игру 1/16 финала Африканской лиги чемпионов ее футболисты прибыли на двух военных вертолетах, приземлившихся непосредственно на поле стадиона, сообщает Yahoo Sports.
Не исключено, что теперь это войдет в традицию. Ведь итог встречи 0:0 с клубом из ДР Конго "ТП Мазембе" полностью устроил хозяев, завершивших первый матч в Лумумбаши со счетом 1:1. Таким образом, представитель Зимбабве прошел в групповой этап турнира, выбив одного из фаворитов.
"ТП Мазембе" – пятикратный победитель главного клубного соревнования Африки. В последний раз он выиграл его в 2015 году.
Колорит: команда из Зимбабве прибыла на матч Африканской лиги чемпионов на военных вертолетах https://t.co/c8gYMLNNuj pic.twitter.com/P6ZXxJi67q– СЭ Футбол (@football_se) 21 марта 2017 г.
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Надо было их с парашютом посбрасывать.
17:47