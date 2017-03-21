17:01 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Команда из Зимбабве прибыла на матч Африканской лиги чемпионов на военных вертолетах

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Зимбабвийская команда "КАПС Юнайтед" прибегла к неожиданному предматчевому ходу. На игру 1/16 финала Африканской лиги чемпионов ее футболисты прибыли на двух военных вертолетах, приземлившихся непосредственно на поле стадиона, сообщает Yahoo Sports.

Не исключено, что теперь это войдет в традицию. Ведь итог встречи 0:0 с клубом из ДР Конго "ТП Мазембе" полностью устроил хозяев, завершивших первый матч в Лумумбаши со счетом 1:1. Таким образом, представитель Зимбабве прошел в групповой этап турнира, выбив одного из фаворитов.

"ТП Мазембе" – пятикратный победитель главного клубного соревнования Африки. В последний раз он выиграл его в 2015 году.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Надо было их с парашютом посбрасывать.

17:47

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