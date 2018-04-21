Команда Фигу победила команду Роналдинью в благотворительном матче УЕФА и ООН

Команда Луиша Фигу со счетом 4:3 обыграла команду Роналдинью в благотворительном матче, организованном УЕФА и ООН. Встреча прошла в Женеве.



В составе победителей голы забили Рауль, Робер Пирес, Нуну Гомеш и Мичел Сальгадо. У проигравших отличились Селия Шашич, Александр Фрай и Кафу.



Команду Фигу возглавил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Командой Роналдинью руководил экс-наставник "Реала", "Милана", "Челси" и "ПСЖ" Карло Анчелотти. Матч обслуживал Пьерлуиджи Коллина.

Все средства, вырученные от этого матча, а также от благотворительного ужина и интернет- аукциона, пойдут в Детский фонд УЕФА.