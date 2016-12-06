Колумбийский "Атлетико Насьональ" получил премию "За честную игру" от КОНМЕБОЛ

Колумбийский "Атлетико Насьональ" получил премию КОНМЕБОЛ "За честную игру". Как сообщает официальный сайт южноамериканской футбольной конфедерации, клуб из Медельина получил эту награду за предложение отдать победу в финале Южноамериканского кубка бразильскому "Шапекоэнсе". Эти команды должны были встретиться в финальных матчах турнира.

Напомним, что 19 игроков и ряд сотрудников "Шапекоэнсе" погибли в авиакатастрофе в Колумбии, когда летели на первый финальный поединок. КОНМЕБОЛ отдал победу в турнире этой бразильской команде.