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Колумбийский "Атлетико Насьональ" получил премию "За честную игру" от КОНМЕБОЛ

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Колумбийский "Атлетико Насьональ" получил премию КОНМЕБОЛ "За честную игру". Как сообщает официальный сайт южноамериканской футбольной конфедерации, клуб из Медельина получил эту награду за предложение отдать победу в финале Южноамериканского кубка бразильскому "Шапекоэнсе". Эти команды должны были встретиться в финальных матчах турнира.

Напомним, что 19 игроков и ряд сотрудников "Шапекоэнсе" погибли в авиакатастрофе в Колумбии, когда летели на первый финальный поединок. КОНМЕБОЛ отдал победу в турнире этой бразильской команде.

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