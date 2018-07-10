Колумбиец Суньига завершил карьеру

Бывший защитник сборной Колумбии Хуан Камило Суньига завершил карьеру в 32 года. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Суньига провел за сборную Колумбии 61 матч и забил 1 гол, приняв участие в чемпионате мира-2014, а также Кубках Америки-2007, 2011 и 2015. После континентального первенства в 2015 году он ушел из национальной команды.

На клубном уровне Суньига играл в "Атлетико Насьональ", "Сиене", "Наполи", "Болонье" и "Уотфорде". Завершил карьеру футболист в "Атлетико Насьонале". С "Наполи" он выиграл два Кубка Италии.