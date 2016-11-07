"Колорадо" не пустил "Гэлакси" Джеррарда в полуфинал плей-офф MLS

"Колорадо" переиграл "Лос-Анджелес Гэлакси" в ответном домашнем матче 1/4 финала плей-офф MLS со счетом 1:0, уступив с тем же счетом в первой игре. В серии пенальти хозяева взяли верх – 3:1. В составе гостей послематчевый одиннадцатиметровый реализовал только Стивен Джеррард. Джованни Дос Сантос и Эшли Коул не смогли поразить ворота.

В полуфинале "Колорадо" сыграет против победителя пары "Сиэтл" – "Даллас".

MLS

Плей-офф

Четвертьфинал

Ответный матч

"Колорадо" – "Лос-Анджелес Гэлакси" – 1:0 (1:0). Пенальти – 3:1.

Гол: Гаши, 36.

Первый матч – 0:1.