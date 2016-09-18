"Коламбус" разгромил "Орландо Сити" с Кака в составе

"Орландо Сити" крупно уступил "Коламбусу" в домашнем матче регулярного чемпионата MLS со счетом 1:4. В составе хозяев все 90 минут на поле провел бразилец Кака.
MLS
Регулярный чемпионат
"Орландо Сити" – "Коламбус" – 1:4 (0:3)
Голы: Финлэй, 6 (0:1). Хайнс, 22 – в свои ворота (0:2). Камара, 44 (0:3). Ларин, 79 (1:3). Камара, 90+5 (1:4).
баламошка
Хватит рекламировать Голливуд! Лучше бы ФНЛ наш рекламировали. А потом удивляются почему болельщики у нас на трибуны не ходют. Да потому что вы кока-колу и макдональдсы рекламируете! Рекламируйте лучше пироги! Хоть русские, хоть осетинские-это всё родное! А баламошка Родину за американскую жевачку не продаёт! Уж лучше в жопе сидеть, зато она воспета поэтами(сейчас как раз любимое время Пушкина на дворе) чем целовать европу обамам. У нас есть карелия,кавказ, алтай, байкал. Чего вам, дуракам, ещё надо?! Большой америкосский каньон? Ну и идите тогда туды!
06:06