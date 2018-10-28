Кофе для Массимо. Что Каррера делал в Латвии, рассказ очевидца

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера посетил матч "Спартака" юрмальского – это была встреча чемпионата Латвии с командой RFS. О том, как это было, "СЭ" рассказал спартаковский болельщик Николай Сурин.

– Каррера вчера прилетел в Ригу, встретился с футболистом Колесниченко, – отметил Сурин. – Я позвонил Марко Трабукки, хотел пообщаться с Каррерой, задать несколько вопросов. Он мне ответил, что можно подойти к 19.30-19.45. В это время они будут спускаться на ужин, будет несколько минут, чтобы пофоткаться и перекинуться парой фраз. Мотивировал Марко это тем, что Массимо в Риге – на отдыхе с семьей, его беспокоить не надо, он тут по своим личным делам.

Сегодня я приехал на стадион за час до матча. Массимо же приехал за 45 минут до старта, его встретил сотрудник юрмальского клуба. Я пообщался с Марко, он сказал, что они с Каррерой сейчас зайдут в раздевалку к "Спартаку", а потом спокойно пофоткаются, распишутся. Он вышел попить кофе, потом опять вернулся в раздевалку. Я попросил разрешения сфоткаться с ним, он согласился, но вид у него немножко грустный был. Потом они пошли на VIP-места, Каррера по ходу закуривал – делал две-три затяжки и бросал.

Поднялись на VIP, пофотографировались со всеми желающими. Много болельщиков приехало целыми семьями. Каррера никому не отказывал. Все было доброжелательно. Приехали люди как из Юрмалы, так и из соседних стран – даже красно-белые болельщики из Эстонии. (Дмитрий Зеленов)​