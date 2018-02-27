Кочиш, игравший за "Локомотив" и "Ростов", завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Полузащитник Рэзван Кочиш принял решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, сообщает DigiSport. 35-летний румын с октября 2016 года не выходил на поле. Его последним клубом был "Чикаго Файр"​ из MLS.

- Поскольку меня часто спрашивают, хочу ли я играть или где я играю, то отвечу, что не хочу и не могу играть через полтора года отдыха и проблем со здоровьем, - признался Кочиш. - Я долго молчал, но мне не нравится делать такие объявления.

Напомним, что Кочиш с 2007 по 2009 год выступал за "Локомотив", а с 2011 по 2013 год – за "Ростов".