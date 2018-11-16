Клубы MLS пока не будут участвовать в Кубке Либертадорес

Руководитель MLS Дон Гарбер заявил, что клубы лиги в ближайшее время не будут участвовать в розыгрыше Кубка Либертадорес. По словам функционера, он пока не видит, как можно составить календарь на сезон, чтобы добавить матчи еще одного турнира. Ранее стало известно, что клубы чемпионата Мексики были приглашены участвовать в Кубке Либертадорес, а также появилась информация, что команды из MLS могут стать участниками турнира.

- Не вижу, как вписать Кубок Либертадорес в календарь, - цитирует ProSoccer USA Грабера. - У нас есть много работы, чтобы продолжать развивать наш собственный календарь, и он становится все более и более насышенным. Наша лига растет, у нас появляется больше команд, и со временем мы сможем иметь возможность играть в разных соревнованиях, но не в ближайшее время.