Клуб из ЮАР намекнул на подписание контракта с Болтом

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт в скором времени станет игроком "Мамелоди Сандаунз". Южноафриканский клуб на своей странице в Твиттере выложил фото Болта и написал: "Футбол никогда не будет прежним! Узнаете все завтра".

Напомним, вчера Болт заявил, что он подписал контракт с футбольной командой.Ранее он уже неоднократно говорил, что хочет сыграть за футбольный клуб, а в 2011 году заявил, что мечтает после завершения карьеры легкоатлета подписать контракт с любимым "Манчестер Юнайтед".