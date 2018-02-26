Клуб из ЮАР намекнул на подписание контракта с Болтом

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт в скором времени станет игроком "Мамелоди Сандаунз". Южноафриканский клуб на своей странице в Твиттере выложил фото Болта и написал: "Футбол никогда не будет прежним! Узнаете все завтра".
Напомним, вчера Болт заявил, что он подписал контракт с футбольной командой.Ранее он уже неоднократно говорил, что хочет сыграть за футбольный клуб, а в 2011 году заявил, что мечтает после завершения карьеры легкоатлета подписать контракт с любимым "Манчестер Юнайтед".
Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s– Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 26 февраля 2018 г.