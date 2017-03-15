Клуб из Швеции будет наказывать своих игроков за нырки и симуляции

Директор клуба второго шведского дивизиона "Эстер" Йохан Линдберг сообщил, что теперь игроки команды, которые будут замечены в симуляциях и нырках, подвергнутся штрафу. По его словам, такое решение было принято после просмотра матча "Барселона" - "ПСЖ" (6:1).

- Мы готовы выступить против своих игроков, - приводит Aftonbladet слова Линдберга. - Клуб пришел к такому выводу не сразу, но мы вдохновились матчем "Барселона" - "ПСЖ". Это не тот футбол, который интересен нам. Не хочется так побеждать.

Почему за такое не дисквалифицируют? В том же "Реале", который может купить любого футболиста в мире, продолжает играть Пепе. Это самая большая свинья в мире. Не понимаю, почему он до сих пор играет.