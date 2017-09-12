Клуб Халка и Виллаш-Боаша проиграл, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов "Гуанчжоу Эвергранд" одержал победу над "Шанхай Шанган" (5:1, пен. - 4:5), при этом команда не вышла в полуфинал. Автором одного из забитых голов стал экс-нападающий "Зенита" Халк. При этом его команда завершала игру вдевятером.

В первой встрече подопечные Андре Виллаша-Боаша одержали победу со счетом 4:0. Основное время ответного матча завершилось с тем же счетом в пользу "Гуанчжоу". В дополнительное время команды обменялись голами.

Согласно регламенту после основного времени была назначена серия пенальти, в которой точнее оказались игроки "Шанхая", в том числе Халк и экс-игроки "Челси" и "Краснодара" Оскар и Одил Ахмедов. Следующий соперник "Шанган" станет известен в результате жеребьевки.

Лига чемпионов Азии

1/4 финала

Ответный матч

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Шанхай Шанган" - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). Пен. - 4:5

Первый матч - 0:4