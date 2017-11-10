Клуб Дэвида Бекхэма появится в MLS в ближайшие месяцы

MLS включит в число своих участников клуб из Майами, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, в течение ближайших месяцев. Если это произойдет, клуб из Майами станет 24-м участником MLS. Ранее у пока безымянной команды Майами были проблемы по включению в число участников закрытой североамериканской лиги из-за трудностей в выборе земли под строительство стадиона.

- Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Дэвидом, Тоддом Боэли (главный владелец) и их партнерами, чтобы завершить план по расширению, - цитирует BBC исполнительного вице-президента лиги Дэна Куртеманша. - Дэвид и его партнеры посвятили большое количество времени и ресурсов, чтобы все получилось, и чтобы у Майами появилась элитная команда и стадион, которые город так заслуживает. Ожидаем, что в ближайшие месяцы будет официальное объявление о том, что появился новый клуб.