Полузащитник "Сиэтла" Клинт Демпси получил награду "Возвращение года" в MLS. Хавбек стал лучшим бомбардиром клуба с 12 голами в регулярном чемпионате и двумя - в плей-офф, а также вернулся в сборную США. Из-за проблем с сердцем он пропустил вторую половину сезона-2016.

- Сейчас со мной все в порядке, насколько мне известно, - цитирует AP Демпси. - У меня еще встроенный чип, который передает данные врачам, пока все хорошо. Наверное, я оставлю его еще на год.

"Сиэтл" добрался до финала конференции, где встретится с "Хьюстон Динамо".