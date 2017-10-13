Клинсманн может возглавить сборную Голландии

Агент Сантуш Верхулст сообщил, что федерация футбола Голландии ведет переговоры с Юргеном Клинсманном. Также он подтвердил уход с поста главного тренера сборной Голландии Дика Адвоката​.

– Адвокат точно покинет сборную, это решено, – цитирует "Спорт День за днем" Верхулста. – Королевский футбольный союз уже ведет переговоры по поводу возможного назначения Юргена Клинсманна. На мой взгляд, это очень хороший кандидат для голландцев.