19:33 | Футбол — "Пас из-за границы"

Клинсманн может возглавить сборную Голландии


Агент Сантуш Верхулст сообщил, что федерация футбола Голландии ведет переговоры с Юргеном Клинсманном. Также он подтвердил уход с поста главного тренера сборной Голландии Дика Адвоката​.

– Адвокат точно покинет сборную, это решено, – цитирует "Спорт День за днем" Верхулста. – Королевский футбольный союз уже ведет переговоры по поводу возможного назначения Юргена Клинсманна. На мой взгляд, это очень хороший кандидат для голландцев.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/agent-advokat-tochno-pokinet-sbornuyu-gollandczy-vedut-peregovory-s-yurgenom-klinsmanom

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