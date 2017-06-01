Клас-Ян Хюнтелар: "Вернулся в "Аякс" не для того, чтобы сидеть на скамейке"

Новичок "Аякса" Клас-Ян Хюнтелар рад возвращению в амстердамский клуб. Также он надеется стать чемпионом Голландии в следующем сезоне.

- Не секрет, что "Аякс" - мой клуб, - приводит пресс-служба клуба слова Хюнтелара. - Так что я очень рад, что вернулся. Моя роль ясна, но я пришел не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. В прошлом сезоне "Аякс" провел почти 60 официальных матчей. Нельзя преодолеть такой отрезок с одним нападающим. Так что я определенно буду играть. Чувствую себя необходимым и с нетерпением жду конца июня, когда начнется подготовка к сезону. Я выигрывал трофеи с "Аяксом", но не чемпионский титул. Надеюсь это исправить.