"Китайский" Роналду - лучший футболист мира в кожаной куртке и с синяком

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом мира по версии китайского портала Dongqiudi, который провел опрос среди болельщиков. 32-летний форвард получил эту награду во второй раз подряд.

Лидер мадридцев посетил церемонию награждения на следующий день после того, как его команда проиграла "Леганесу" и не смогла выйти в 1/2 финала Кубка Испании. Роналду появился на мероприятии в эффектной кожаной куртке. Внимание к себе привлекал синяк под левым глазом (в матче против "Депортиво" в столкновении с соперником он получил рассечение).

Напомним, в 2017 году Роналду выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, стал обладателем кубков Лиги чемпионов (в четвертый раз в карьере и второй подряд), Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Он в пятый раз в карьере был награжден "Золотым мячом", а также был признан лучшим футболистом мира по версиям ФИФА и Globe Soccer Awards.