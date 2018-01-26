16:10 26 января | Футбол — "Пас из-за границы"

"Китайский" Роналду - лучший футболист мира в кожаной куртке и с синяком

Криштиану РОНАЛДУ с наградой лучшему футболисту мира по версии Dongqiudi. Фото Dongqiudi
Криштиану РОНАЛДУ с наградой лучшему футболисту мира по версии Dongqiudi. Фото Dongqiudi
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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом мира по версии китайского портала Dongqiudi, который провел опрос среди болельщиков. 32-летний форвард получил эту награду во второй раз подряд.

Лидер мадридцев посетил церемонию награждения на следующий день после того, как его команда проиграла "Леганесу" и не смогла выйти в 1/2 финала Кубка Испании. Роналду появился на мероприятии в эффектной кожаной куртке. Внимание к себе привлекал синяк под левым глазом (в матче против "Депортиво" в столкновении с соперником он получил рассечение).

Напомним, в 2017 году Роналду выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, стал обладателем кубков Лиги чемпионов (в четвертый раз в карьере и второй подряд), Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Он в пятый раз в карьере был награжден "Золотым мячом", а также был признан лучшим футболистом мира по версиям ФИФА и Globe Soccer Awards.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Flamenco

Балласт!

04:02

Serenky25

В раздевалке добавили.

17:13 26 января

Stiffupperlip

Кожаной - с одной Н

16:43 26 января

баламошка

Красавелла!

16:33 26 января