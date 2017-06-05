Китайские СМИ: Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке

Полузащитник "Бэйцзина" Шейк Тиоте умер после потери сознания, сообщает chhubei.com. 30-летний хавбек сборной Кот-д'Ивуара упал в обморок и был доставлен в больницу. Причина смерти пока не называется, официального подтверждения ее также нет.

Тиоте присоединился к "Бэйцзину" в феврале 2017 года, до этого он семь сезонов выступал в "Ньюкасле". В составе "Твенте" он стал чемпионом Голландии-2010, а со сборной Кот-д'Ивуара выиграл Кубок африканских наций в 2015 году.