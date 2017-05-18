 Китайские клубы задолжали австралийским игрокам 6,5 миллиона долларов. ФУТБОЛ - "Пас из-за границы". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
21:07 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Китайские клубы задолжали австралийским игрокам 6,5 миллиона долларов

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Китайские клубы за два года задолжали игрокам из Австралии около 6,5 миллиона долларов, сообщает Fox Sports со ссылкой на Ассоциацию профессиональных футболистов Австралии. Так в январе нападающий Робби Крузе и полузащитник Джеймс Холланд, перешедшие в "Ляонин Хувинь" из "Байера" и "Аделаиды", покинули клуб из-за задолженностей по зарплате.

В последние годы за "Ляонин Хувинь" выступали шесть футболистов. Четверым из них пришлось обратиться за помощью в Ассоциацию профессиональных футболистов Австралии, чтобы им вернули деньги.

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