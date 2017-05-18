Китайские клубы задолжали австралийским игрокам 6,5 миллиона долларов

Китайские клубы за два года задолжали игрокам из Австралии около 6,5 миллиона долларов, сообщает Fox Sports со ссылкой на Ассоциацию профессиональных футболистов Австралии. Так в январе нападающий Робби Крузе и полузащитник Джеймс Холланд, перешедшие в "Ляонин Хувинь" из "Байера" и "Аделаиды", покинули клуб из-за задолженностей по зарплате.

В последние годы за "Ляонин Хувинь" выступали шесть футболистов. Четверым из них пришлось обратиться за помощью в Ассоциацию профессиональных футболистов Австралии, чтобы им вернули деньги.