Китайские болельщики обвиняют Лавесси в расизме

Нападающий "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекиэль Лавесси во время официальной фотосессии для клубной пресс-службы изобразил азиата, сузив глаза. Фотография вызвала большое недовольство у местных болельщиков, обвинивших аргентинца в расизме. В ближайшее время форвард должен предоставить свои объяснения произошедшему.

Ранее сообщалось, что 32-летний игрок является самым высокооплачиваемым игроком в мире. В неделю Лавесси получает около 950 тысяч евро. В год аргентинец зарабатывает примерно 50 миллионов евро.