Китайские болельщики обвиняют Лавесси в расизме

Нападающий "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекиэль Лавесси во время официальной фотосессии для клубной пресс-службы изобразил азиата, сузив глаза. Фотография вызвала большое недовольство у местных болельщиков, обвинивших аргентинца в расизме. В ближайшее время форвард должен предоставить свои объяснения произошедшему.
Ранее сообщалось, что 32-летний игрок является самым высокооплачиваемым игроком в мире. В неделю Лавесси получает около 950 тысяч евро. В год аргентинец зарабатывает примерно 50 миллионов евро.
This promotional image of Ezequiel Lavezzi 🤔 pic.twitter.com/a6UAyM9OmN– Sean Fay (@Sean_Fay) 12 мая 2017 г.
zyuk
То есть если какой нибудь Кришито в руки балалайку возьмет или водки на**** ится, нужно будет тоже о расизме кричать? Оказывается бараны и в Китае есть.
12:11