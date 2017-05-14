12:03 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Китайские болельщики обвиняют Лавесси в расизме

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Нападающий "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекиэль Лавесси во время официальной фотосессии для клубной пресс-службы изобразил азиата, сузив глаза. Фотография вызвала большое недовольство у местных болельщиков, обвинивших аргентинца в расизме. В ближайшее время форвард должен предоставить свои объяснения произошедшему.

Ранее сообщалось, что 32-летний игрок является самым высокооплачиваемым игроком в мире. В неделю Лавесси получает около 950 тысяч евро. В год аргентинец зарабатывает примерно 50 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zyuk

То есть если какой нибудь Кришито в руки балалайку возьмет или водки на**** ится, нужно будет тоже о расизме кричать? Оказывается бараны и в Китае есть.

12:11