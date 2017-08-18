Китайские болельщики не хотят, чтобы Тевес возвращался в "Шанхай"

Китайские болельщики не хотят, чтобы нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес​ возвращался в Китай, информирует sport.es. Ранее 33-летний форвард улетел на родину в Аргентину, чтобы восстановиться после травмы. Тевес должен вернуться в расположение команды в конце августа. При этом он недавно отметил, что не знает, где продолжит карьеру.

– Тебе не нужно возвращаться, мы даже можем выслать тебе твои вещи, – написал один из болельщиков.

– Бессовестный Тевес уехал в Аргентину. Пусть не возвращается, – отметил другой.

– Самый дорогой трансфер в истории Китая стал самым плохим игроком, – добавил еще один фанат.



