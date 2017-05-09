Китайская футбольная ассоциация не нашла доказательств нападения Халка на тренера соперника

Китайская футбольная ассоциация не нашла никаких доказательств того, что нападающий "Шанхай Шанган" Халк напал на тренера "Гуйчжоу Чжичэн" Юй Мина.

– Насколько нам известно, в перерыве произошла ссора, но нет никаких доказательств того, что Халк совершил дисциплинарное правонарушение, – приводит Daily Mail слова представителя КФА Ли Липенга. – Понятно, что обе стороны стремятся доказать свою правоту. Однако, насколько нам известно, инцидент не так серьезен, как кажется.

Напомним, что после матча китайской суперлиги "Шанхай Шанган" – "Гуйчжоу Чжичэн" (3:0) представитель команды гостей в интервью местным журналистам заявил, что нападающий шанхайцев Халк в перерыве игры атаковал одного из тренеров "Гуйчжоу" Юй Мина.