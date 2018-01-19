Киммих - лучший футболист Германии 2017 года

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих был признан лучшим игроком Германии по итогам 2017 года. В голосовании, проводившемся на сайте Немецкого футбольного союза, Киммих набрал 45,3 процента голосов. Вторым с 37,8 процента голосов стал Юлиан Дракслер из "ПСЖ", третьим – голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген (4,7 процента голосов). Всего в опросе приняли участие 52761 человек.

В 2017 году Киммих со сборной Германии стал победителем Кубка конфедераций в России, а с "Баварией" выиграл бундеслигу и Суперкубок Германии.