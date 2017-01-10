Кевин Орис: "Переход в Китай - приговор перспективам Витселя в сборной"

Бельгийский футболист японского "Киото Санга" Кевин Орис выразил уверенность, что его соотечественник Аксель Витсель скоро перестанет попадать в сборную страны из-за перехода в "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Хавбек перешел в китайский клуб из "Зенита" в начале января. Его зарплата составит около 18 миллионов евро.

- Нужно понимать, что бельгиец, который уезжает играть далеко, будет забыт, - цитирует niewsblad.be Ориса.

- И Аксель Витсель?

- Боюсь, что так. Россия - не Китай. Акселя ждут совсем другие тренировки, другая психология. И ему будет тяжело пробиться в сборную. Думаю, для его перспектив в национальной команде это смертный приговор. Но с финансовой точки зрения, очевидно, это был лучший выбор.