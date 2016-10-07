Кевин Кампль: "Клянусь, что нахожусь не в лучших кондициях, поэтому отказался играть за сборную"

Полузащитник "Байера" Кевин Кампль ответил на коллективное обвинение в предательстве со стороны игроков сборной Словении. Он уверен, что не смог бы помочь национальной команде должным образом в матчах со Словакией и Англией, поэтому принял правильное решение отказаться от вызова в сборную.

- Я хотел бы прояснить некоторые вещи, - цитирует ekipa24.si Кампля. - Во-первых, я всегда играю с гордостью и счастьем за сборную Словении, и намерен делать это в будущем. Во-вторых, я ясно дал понять, что буду выступать за команду в следующий раз, а сейчас мне просто нужно немного отдохнуть. В-третьих, клянусь, что в данный момент нахожусь не в лучших кондициях, чтобы помочь Словении. Да, я тренировался в Леверкузене, но только индивидуально, а также у меня были взяты анализы крови, потому что чувствую себя не очень хорошо. Я не был бы в состоянии помочь Словении, и остаюсь верен своему решению.