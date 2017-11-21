Кенуайн Джонс завершил карьеру после одного сезона в MLS

Нападающий "Атланты Юнайтед" Кенуайн Джонс объявил о завершении карьеры. 33-летний тринидадец в 2004 году перебрался в чемпионат Англии, где за 12 лет успел поиграть за "Саутгемптон", "Шеффилд Уэнсдей", "Стоук Сити", "Сандерленд", "Кардифф" и "Борнмут". В 2016 году он полгода отыграл в ОАЭ за "Аль-Джазиру", а затем перебрался в MLS, где отыграл всего один сезон.

"Футбол был отличным временем для меня, я благодарю всех, кто помог мне на жизненном пути, я признателен вам, но это мой последний год в спорте", - написал Джонс в Твиттере.

В этом сезоне в MLS форвард сыграл в 19 матчах и забил 3 гола.