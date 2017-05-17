Кайт завершил карьеру через три дня после победы в чемпионате Голландии

Нападающий "Фейеноорда" Дирк Кайт принял решение завершить футбольную карьеру, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что до конца недели игрок будет тренироваться, а затем перейдет на другую должность в структуре голландского клуба.
36-летний голландец в течение 19 лет играл на профессиональном уровне. На его счету 782 матча и 281 забитый гол в составе "Утрехта", "Фейеноорда", "Ливерпуля" и "Фенербахче". В минувшие выходные он оформил хет-трик и помог "Фейеноорду" впервые за 18 лет выиграть чемпионат Голландии.
Напомним, вчера 36-летний нападающий заявил, что готов продлить контракт, так как чувствует себя хорошо.
@Kuyt Kuyt stopt na negentien seizoenen als voetballer, maar blijft na dit seizoen wel in een andere rol aan Feyenoord verbonden. #DirkBedankt pic.twitter.com/TaXUbRdLga– Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 17 мая 2017 г.
gan75
Ерунда, Кюйт то остался... :)
18:22