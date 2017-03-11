Кайшинья возглавил "Рейнджерс" накануне дерби с "Селтиком"

Новым главным тренером "Рейнджерс" стал Педру Кайшинья, работавший ранее в "Аль-Гарафе". Как сообщает пресс-служба клуба, с 46-летним португальским специалистом подписан трехлетний контракт. Тем не менее руководить командой в воскресном дерби с "Селтиком" будет Грэм Мерти, который с начала прошлого месяца работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Дерби Глазго состоится завтра и начнется в 15.00 по московскому времени.

Напомним, 11 февраля руководство шотландской команды, которая опустилась на третью строчку в турнирной таблице, отправило в отставку Марка Уорбертона. Сообщалось, что 54-летний специалист узнал о своем увольнении не от руководителей, а из СМИ.