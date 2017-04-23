"Кайрат" в меньшинстве сыграл вничью с "Иртышом", Аршавин отыграл 64 минуты

"Кайрат" на выезде сыграл вничью с "Иртышом" в матче 8-го тура чемпионата Казахстана. Российский нападающий гостей Андрей Аршавин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 64 минуты, после чего был заменен.

В турнирной таблице "Иртыш" идет на второй строчке, а "Кайрат" - на третьей.

Чемпионат Казахстана

Премьер-лига

8-й тур

"Иртыш" – "Кайрат" – 3:3 (3:1)

Голы: Гоу, 5 (0:1). Живкович, 13 (1:1). Дарабаев, 29 (2:1). Джедже, 40 (3:1). Иличевич, 60 (3:2). Исламхан, 88 (3:3).

Удаление: Арзо (К), 50.