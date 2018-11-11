"Кайрат" проводил Аршавина из футбола. Это выглядело необычно

Матч с карагандинским "Шахтером" для полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина стал прощальным. 37-летний россинин объявил о завершении карьеры. После финального свистка, в чаше стадиона прошла церемония чествования футболиста, который поблагодарил болельщиков за поддержку в течение трех сезонов и признался о том, что оставил частичку себя в Алматы.
Аршавин провел в "Кайрате" три сезона, сыграв за это время более ста матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 передач. Вместе с алматинским клубом он трижды завоевал серебро чемпионата, Кубок и Суперкубок Казахстана.
Рахмет, Андрей! 💛– ФК "Кайрат" (@fc_kairat) 11 ноября 2018 г.
В матче с "Шахтером" прошла церемония чествования Андрея Аршавина: https://t.co/JukeBdhOB9 pic.twitter.com/3eJVdIH858
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https://fckairat.com/news/klub/rahmet-andrey-andrey-arshavin-poproshchalsya-s-bolelshchikami-kayrata/