20:27 | Футбол — "Пас из-за границы"

"Кайрат" проводил Аршавина из футбола. Это выглядело необычно

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Матч с карагандинским "Шахтером" для полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина стал прощальным. 37-летний россинин объявил о завершении карьеры. После финального свистка, в чаше стадиона прошла церемония чествования футболиста, который поблагодарил болельщиков за поддержку в течение трех сезонов и признался о том, что оставил частичку себя в Алматы.

Аршавин провел в "Кайрате" три сезона, сыграв за это время более ста матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 передач. Вместе с алматинским клубом он трижды завоевал серебро чемпионата, Кубок и Суперкубок Казахстана.

 

Дополнительная информация

https://fckairat.com/news/klub/rahmet-andrey-andrey-arshavin-poproshchalsya-s-bolelshchikami-kayrata/

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