"Кайрат" проводил Аршавина из футбола. Это выглядело необычно

Матч с карагандинским "Шахтером" для полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина стал прощальным. 37-летний россинин объявил о завершении карьеры. После финального свистка, в чаше стадиона прошла церемония чествования футболиста, который поблагодарил болельщиков за поддержку в течение трех сезонов и признался о том, что оставил частичку себя в Алматы.

Аршавин провел в "Кайрате" три сезона, сыграв за это время более ста матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 передач. Вместе с алматинским клубом он трижды завоевал серебро чемпионата, Кубок и Суперкубок Казахстана.