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"Кайрат" признал гол Аршавина лучшим в 2016 году

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Пресс-служба "Кайрата" подвела итоги 2016 года, определив лучшие голы сезона. Первое место среди номинантов занял россиянин Андрей Аршавин, забивший мяч в ворота "Тараза" в 22-м туре чемпионата Казахстана. Всего в составе команды игрок провел 32 матча в прошедшем сезоне, в которых забил десять мячей.

Дополнительная информация

http://fckairat.com/publ/fk_kajrat_2016/osnovnoj_sostav/gol_na_ves_zolota/3-1-0-758

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