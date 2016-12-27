"Кайрат" признал гол Аршавина лучшим в 2016 году

Пресс-служба "Кайрата" подвела итоги 2016 года, определив лучшие голы сезона. Первое место среди номинантов занял россиянин Андрей Аршавин, забивший мяч в ворота "Тараза" в 22-м туре чемпионата Казахстана. Всего в составе команды игрок провел 32 матча в прошедшем сезоне, в которых забил десять мячей.