"Кайрат" присматривается к Аленичеву

По информации "СЭ", казахстанский "Кайрат" рассматривает кандидатуру Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.

Команда, за которую выступает экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, идет четвертой в чемпионате страны, отставая от лидирующей "Астаны" на 5 очков. В том случае, если клуб решит расстаться с Кахабером Цхададзе, занимающим пост главного тренера, именно Аленичев станет основной кандидатурой на вакантную должность.

Ранее 44-летний российский специалист работал в тульском "Арсенале" и "Спартаке". С "канонирами" Аленичев проделал путь от ЛФЛ до РФПЛ. После сезона в премьер-лиге он возглавил спартаковскую команду, с которой с пятого места квалифицировался в Лигу Европы, где уступил в третьем квалификационном раунде АЕК из Ларнаки. После этого руководство клуба приняло отставку специалиста. (Сергей ЕГОРОВ)