"Кайрат" примет решение о продлении контракта с Аршавиным в ноябре

Технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий сообщил, что клуб примет решение о продлении контракта с полузащитником Андреем Аршавиным до конца месяца. Команда из Алма-Аты заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, уступив 1 очко "Астане".

- У нас есть договоренность с Андреем пообщаться по поводу контракта по завершении сезона, но пока такой беседы не было, - цитирует ТАСС Калакуцкого. - Вряд ли он состоится завтра, но у нас впереди много постсезонных командных мероприятий. Думаю, все решится в течение ноября.

Напомним, Аршавин выступает за "Кайрат" с 2016 года. В сезоне-2016/17 бывший капитан сборной России помог своей команде завоевать серебряные медали чемпионата Казахстана а также стать обладателями Суперкубка Казахстана.