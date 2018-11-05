"Кайрат" объявил о скором уходе Аршавина

"Кайрат" на своем официальном сайте сообщил, что 11 ноября на стадионе "Центральный" пройдет церемония проводов полузащитника команды Андрея Аршавина. Контракт 37-летнего россиянина с клубом заканчивается в декабре.

– В матче с карагандинским "Шахтером" клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы, – говорится в заявлении "Кайрата".

За три сезона в "Кайрате" Аршавин сыграл свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он дважды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.