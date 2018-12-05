"Кайрат" готов предложить Аршавину тренерскую работу

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал, что казахстанский клуб готов предложить работу российскому полузащитнику Андрею Аршавину. Последним клубом 37-летнего россиянина, который принял решение завершить карьеру игрока, был как раз "Кайрат".

– Мы договорились, что, если вдруг у него не будет никаких предложений, мы его всегда ждем в Казахстане, – цитирует sports.kz Боранбаева. – Предложим работу в академии, работу тренера.