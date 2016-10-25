Кайрат Боранбаев: "По-прежнему считаю Бородюка одним из лучших тренеров России"

Руководитель "Кайрата" Кайрат Боранбаев в интервью "СЭ" подчеркнул, что в клубе до последнего старались убедить Александра Бородюка остаться на посту главного тренера. По его словам, специалист ушел, потому что почувствовал себя не на своем месте.

– Неожиданный и быстрый уход из "Кайрата" Бородюка не обострил ситуацию? Не могло случиться так, что вслед за ним уйдет и Аршавин?

– Такие опасения были. Но я попросил Александра Генриховича, чтобы он поговорил с Аршавиным, успокоил его. Такой разговор состоялся, и никаких проблем не возникло, хотя Андрей тоже просил его остаться.

Бывает такое, что приходит куда-то тренер или футболист – и через какое-то время понимает, что это не его клуб. Важнейшая черта характера Бородюка – честность. Причем в первую очередь по отношению к самому себе. Он не ищет виноватых на стороне, будь то игроки, руководители или кто-то еще. Других таких тренеров, к сожалению, я не встречал. Мы просили его продолжить работу с командой, долго беседовали. Но он принял личное решение, почувствовал, что это не его клуб.

По-прежнему считаю его очень сильным тренером, одним из лучших в России. Работа с Гусом Хиддинком, Диком Адвокатом обогатила его большим опытом, который обязательно пригодится и даст результат в России или где-то еще. И у нас, кстати, дал – под его руководством "Кайрат" впервые в истории выиграл Суперкубок Казахстана.

Понимаю, что его расстроило неудачное начало чемпионата. Но расстались мы очень хорошо, сейчас созваниваемся. Он следит за "Кайратом". (Игорь РАБИНЕР)