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Кайрат Боранбаев: "По-прежнему считаю Бородюка одним из лучших тренеров России"

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Руководитель "Кайрата" Кайрат Боранбаев в интервью "СЭ" подчеркнул, что в клубе до последнего старались убедить Александра Бородюка остаться на посту главного тренера. По его словам, специалист ушел, потому что почувствовал себя не на своем месте.

 
Андрей АРШАВИН."На Аршавина ходит весь Казахстан. Он стал послом России!"

– Неожиданный и быстрый уход из "Кайрата" Бородюка не обострил ситуацию? Не могло случиться так, что вслед за ним уйдет и Аршавин?

– Такие опасения были. Но я попросил Александра Генриховича, чтобы он поговорил с Аршавиным, успокоил его. Такой разговор состоялся, и никаких проблем не возникло, хотя Андрей тоже просил его остаться.

Бывает такое, что приходит куда-то тренер или футболист – и через какое-то время понимает, что это не его клуб. Важнейшая черта характера Бородюка – честность. Причем в первую очередь по отношению к самому себе. Он не ищет виноватых на стороне, будь то игроки, руководители или кто-то еще. Других таких тренеров, к сожалению, я не встречал. Мы просили его продолжить работу с командой, долго беседовали. Но он принял личное решение, почувствовал, что это не его клуб.

По-прежнему считаю его очень сильным тренером, одним из лучших в России. Работа с Гусом Хиддинком, Диком Адвокатом обогатила его большим опытом, который обязательно пригодится и даст результат в России или где-то еще. И у нас, кстати, дал – под его руководством "Кайрат" впервые в истории выиграл Суперкубок Казахстана.

Понимаю, что его расстроило неудачное начало чемпионата. Но расстались мы очень хорошо, сейчас созваниваемся. Он следит за "Кайратом". (Игорь РАБИНЕР)

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