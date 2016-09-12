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Касильяс включил Халка в символическую сборную "Порту"

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Вратарь "Порту" Икер Касильяс составил символическую сборную "драконов" всех времен. Отметим, что в команду легендарного испанского голкипера попал экс-нападающий "Зенита" Халк.

Бразилец перешел в питерский клуб из "Порту" в сентябре 2012 года. Отыграв за "Зенит" четыре сезона, Халк был продан китайскому "Шанхай Шанган" за 55 миллионов евро.

Полностью символическая сборная "Порту" по версии Касильяса выглядит следующим образом: Баия – Жоау Пинту, Алоизиу, Карвалью, Бранку – Деку, Андре, Маджер – Халк, Гомеш, Футре.

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