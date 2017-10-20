Касильяс убран из стартового состава "Порту" из-за социальных сетей

Вратарь "Порту" Икер Касильяс, оставшийся в запасе на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Лейпцига" (2:3), также не выйдет на поле с первых минут и в игре 9-го тура чемпионата Португалии против "Пасуш де Феррейра". Согласно O Jogo, к голкиперу применены дисциплинарные санкции.

Отмечается, что главный тренер "драконов" Сержиу Консейсау недоволен отношением испанского футболиста к тренировочному процессу. Касильяс, как сообщают португальские СМИ, является активным пользователем социальных сетей и в его руках регулярно находится телефон. Утверждается, что 36-летний игрок сидит в Интернете даже во время теоретических занятий команды.

Кроме того, Консейсау считает, что Касильяс снизил требования к себе и тренируется не достаточно интенсивно. По этой причине и в предстоящей игре ворота "Порту" будет защищать Жосе Са.

Ранее агент легенды "Реала" опроверг информацию о конфликте Касильяса с главным тренером португальского коллектива.