Касильяс стал рекордсменом по количеству матчей на профессиональном уровне среди испанских вратарей

Матч 20-го тура чемпионата Португалии "Порту" – "Спортинг" стал для вратаря хозяев поля Икера Касильяса 960-м в профессиональной карьере. Таким образом, 35-летний голкипер стал лидером среди всех испанских стражей ворот по количеству игр на профессиональном уровне, опередив по этому показателю экс-футбоилста "Барселоны" и сборной Испании Андони Субисаррету.

На счету Касильяса 725 матчей в составе "Реала", 167 игр в майке сборной и 68 встреч в составе "Порту". В этих играх воспитанник "Королевского клуба" пропустил 898 голов, тогда как Субисаррета 906 раз вынимал мячи из своих ворот.