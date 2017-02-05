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Касильяс стал рекордсменом по количеству матчей на профессиональном уровне среди испанских вратарей

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Матч 20-го тура чемпионата Португалии "Порту""Спортинг" стал для вратаря хозяев поля Икера Касильяса 960-м в профессиональной карьере. Таким образом, 35-летний голкипер стал лидером среди всех испанских стражей ворот по количеству игр на профессиональном уровне, опередив по этому показателю экс-футбоилста "Барселоны" и сборной Испании Андони Субисаррету.

На счету Касильяса 725 матчей в составе "Реала", 167 игр в майке сборной и 68 встреч в составе "Порту". В этих играх воспитанник "Королевского клуба" пропустил 898 голов, тогда как Субисаррета 906 раз вынимал мячи из своих ворот.

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Материалы REN-TV

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