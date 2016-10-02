Касильяс провел 1020 матч в карьере

Вратарь "Порту" Икер Касильяс, приняв участие в игре 7-го тура чемпионата Португалии против "Насионала" (4:0), записал на свой счет 1020 матч в карьере, информирует AS. Таким образом, 35-летний голкипер сравнялся по этому показателю с экс-стражем ворот "Барселоны" и сборной Испании Андони Субисарретой.

Теперь Касильяс занимает третье место по количеству игр в карьере среди испанских футболистов. Впереди него экс-полузащитник "Барселоны" Хави (1031 матч), ныне выступающий за "Аль-Садд", а также бывший нападающий "Реала" Рауль (1063).