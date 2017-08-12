Касильяс присоединился к популяризации мема Феллаини

Вратарь "Порту" Икер Касильяс присоединился к перфомансу в социальных сетях, посвященному полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллаини. Напомним, во время матча за Суперкубок УЕФА против "Реала" (1:2) мяч попал Феллаини в голову. Этот момент был запечатлен фотографом – лицо бельгийца приняло очень смешную гримасу. Позже сам игрок опубликовал ее на своей странице в Твиттере и поблагодарил каждого, кто отправил ему картинку. При этом кадр стал мемом.
Ранее свои фотографии со схожими выражениями лица опубликовали защитник "Баварии" Матс Хуммельс и полузащитник "Тяньцзиня" Аксель Витсель.
Hace mucho mucho tiempo... de los creadores de #fellachallenge .... pic.twitter.com/QfkLNQB4O0– Iker Casillas (@IkerCasillas) 12 августа 2017 г.
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