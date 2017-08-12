Касильяс присоединился к популяризации мема Феллаини

Вратарь "Порту" Икер Касильяс присоединился к перфомансу в социальных сетях, посвященному полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллаини. Напомним, во время матча за Суперкубок УЕФА против "Реала" (1:2) мяч попал Феллаини в голову. Этот момент был запечатлен фотографом – лицо бельгийца приняло очень смешную гримасу. Позже сам игрок опубликовал ее на своей странице в Твиттере и поблагодарил каждого, кто отправил ему картинку. При этом кадр стал мемом.

Ранее свои фотографии со схожими выражениями лица опубликовали защитник "Баварии" Матс Хуммельс и полузащитник "Тяньцзиня" Аксель Витсель.

Феллаини и мяч. Мем дня