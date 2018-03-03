Касильяс покидает "Порту"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс покинет клуб по окончании сезона. По словам директора по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеша, португальцы намерены сократить расходы на зарплату.

- Контракт с Касильясом истекает в конце сезона. У него очень большая зарплата. Мы вынуждены исполнить условия контракта до конца, но когда он закончится, мы сэкономим несколько миллионов евро, - цитирует A Bola Маркеша.

Касильяс перешел в "Порту" из родного "Реала" в 2015 году. В текущем сезоне он нерегулярно выходит на поле и провел в этом сезоне 21 матч во всех турнирах.