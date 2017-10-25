Касильяс опроверг информацию о конфликте с тренером "Порту" из-за использования телефона на тренировке

Вратарь "Порту" Икер Касильяс заявил, что в последних матчах команды оставался на скамейке запасных не из-за использования мобильного телефона во время теоретического занятия. Согласно СМИ, наставник "драконов" Сержиу Консейсау недоволен отношением испанского футболиста к тренировочному процессу. Касильяс, как сообщает пресса, является активным пользователем социальных сетей и в его руках регулярно находится телефон. Утверждается, что 36-летний игрок сидит в Интернете даже во время теоретических занятий команды.

Кроме того, Консейсау считает, что Касильяс снизил требования к себе и тренируется не достаточно интенсивно.

– Я неоднократно это говорил и вновь повторяю: это ложная информация! – написал на своей странице в Твиттере Касильяс, комментируя статью каталонских СМИ о своем положении в клубе.

Напомним, что позже в прессе появилась информация о том, что решение посадить Касильяса в запас было принято в связи с высокой зарплатой голкипера (7,5 миллиона евро в год). Таким образом, клуб пытается заставить игрока перейти в другую команду в зимнее трансферное окно.

Икер, на выход. Касильяс может досрочно завершить карьеру