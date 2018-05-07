Касильяс не собирается завершать карьеру

Вратарь "Порту" Икер Касильяс сказал, что рассчитывает подписать новый контракт с португальским клубом. Действующее соглашение 36-летнего голкипера с "драконами" рассчитано до конца сезона-2017/18.

– Хотел бы остаться в клубе, – цитирует Diario AS Касильяса. – Еще не знаю, что будет в будущем. Может быть, я уже провел последний матч на "Драгау", но мыслей о завершении карьеры у меня нет. Я хочу и дальше играть в футбол. Если "Порту" предложит мне новый контракт, с удовольствием соглашусь.

Напомним, в сезоне-2017/18 Касильяс провел в составе "Порту" 31 матч во всех турнирах на клубном уровне, пропустив при 19 мячей и 18 раз сыграв "на ноль".